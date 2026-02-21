VIDEO / Gauff kao legendarni Južnji, frustrirana servisom lupala se reketom po glavi

Podijeli :

Ponajbolja tenisačica svijeta i dvostruka Grand Slam pobjednica Coco Gauff već se duže vremena muči sa servisom i to nije nikakva tajna. Redovito mečeve završava s dvoznamenkastim učinkom dvostrukih pogrešaka, a tako je bilo i u polufinalu WTA turnira u Dubaiju. U porazu od Eline Svitoline 6:4, 6:7 (13), 6:4 napravila ih je čak 12. Jednom od njih darovala je 'break' Svitolini sredinom drugog seta, nakon čega se počela udarati reketom po glavi, što je podsjetilo na sada već kultnu epizodu ruskog tenisača Mihajla Južnog koji si je tako reketom raskrvario glavu u Miamiju 2008. godine. Nakon još jedne 'duple' na 3:2 nemoćna Gauff obratila se svom treneru rekavši mu "Radim sve što tražiš od mene zadnjih šest mjeseci', u smislu da ni to ne pomaže...

