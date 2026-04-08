VIDEO / Fenomenalni Monegažanin svladao finalista iz prošle godine i nakon 20 godina donio sreću svojoj zemlji u Monte Carlu

Lorenzo Musetti lani je igrao u finalu ATP Masters 1000 turnira u Monte Carlu, a tamo je izgubio od Carlosa Alcaraza. Ove godine tamo ipak neće igrati jer je zapeo na svojoj prvoj prepreci. Zaustavio ga je domaći tenisač Valentin Vacherot koji je tako prekinuo veliki niz Monaka. Naime, pobjedom od 7:6(6), 7:5 Vacherot je postao prvi Monegažanin koji je izborio treće kolo nakon 2006. godine. Tada je to učinio Benjamin Balleret, njegov trener i polubrat. U sljedećem kolu igrat će protiv Huberta Hurkacza.

