VIDEO / Fenomenalni Mektić osvojio Masters u Cincinnatiju

xMarcoxCanonierox via Guliver

Hrvatski teniski reprezentativac Nikola Mektić i Amerikanac Rajeev Ram pobjednici su ATP Masters 1000 turnira u Cincinnatiju nakon što su u finalu porazili Talijane Lorenza Musettija i Lorenza Sonega sa 4-6, 6-3, 10-5.

Bio je to njihov prvi zajednički osvojeni turnir.

“Tenis nudi lude priče. Ovo nam je treći zajednički turnir, iako se poznajemo vjerojatno tri desetljeća. Puno vam hvala, ne mogu vam se dovoljno zahvaliti, bilo mi je zadovoljstvo igrati ovaj tjedan“, rekao je Mektić tijekom ceremonije dodjele trofeja.

“Poznajemo se jako dugo. Odigrali smo nekoliko sjajnih mečeva jedan protiv drugog. Tako je lijepo imati ga na svojoj strani terena,” dodao je Ram.

Za 36-godišnjeg Zagrepčanina to je bilo 13. finale na ATP Masters 1000 turnirima i 11 naslov, a ukupno 32. turnir u karijeri. S druge strane Ram je stigao do šestog Masters 1000 naslova, te također ukupno 32. turnira u karijeri.

Ram je bio pobjednik u Cincinnatiju 2022. u paru s Joeom Saliburyjem, dok je Mektić prvi put slavio na ovom turniru.

Zanimljivo, Mektić je sada slavio na osam od devet Masters 1000 turnira. Zagrepčanin još jedino nikada nije osvojio kanadski Masters, a 2021. je njega i Matu Pavića u tome spriječio Mektićev današnji partner i Joe Salisbury.