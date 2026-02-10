VIDEO / Fantastični Čilić svladao američku senzaciju za 600. pobjedu u karijeri!

Podijeli :

Marin Čilić porazio je Learnera Tiena, 20-godišnjeg američkog tenisača u 1. kolu ATP 500 turnira u Dallasu.

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić uspješno je prošao 1. kolo ATP turnira u Dallasu svladavši Amerikanca Learnera Tiena s 7-5, 7-6 (4).

Ovo je bila jubilarna 600. pobjeda na ATP touru za tenisača iz Međugorja, čime je preskočio Gorana Ivaniševića te zauzeo čelno mjesto te vječne ljestvice hrvatskih tenisača.

Čilić (ATP-61.) je za sat i 50 minuta igre nadigrao 23. igrača svijeta Tiena, koji je 14 godina mlađi od 37-godišnjeg Marina. Međugorac je u prvom setu napravio “break” za 2-1, ali je odmah izgubio svoj početni udarac, no kod 5-5 ponovno oduzima Amerikančev servis i potvrđuje ga za dobitak seta.

U drugom setu Marin radi “break” za 4-3, potvrđuje svohj servis za 5-3, no onda počinju problemi. Čilić je propustio meč-loptu u devetom, a potom i još jednu u desetom gemu, pa je Tien odvukao set u “tie-break”, gdje je Marin ipak bio spretniji i došao do velike pobjede nad šestim nositeljem i igračem koji ga je pobijedio prije mjesec dana u Australiji.

Čilić je imao 9 aseva i 87 posto dobijenih poena nakon svog prvog servisa, te po 29 winnera i neprisiljenih pogrešaka.

U 2. kolu Čilića čeka bolji iz dvoboja Amerikanaca Svajde i Quinna.