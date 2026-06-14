VIDEO / Emotivna Donna Vekić nakon titule u Londonu: ‘Vidimo se za dva tjedna na Wimbledonu’

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Fantastičan uspjeh Donne Vekić!

Aktualna olimpijska doprvakinja Donna Vekić došla je u nedjelju do najvrjednijeg trofeja u karijeri, kad je u statusu “sretne gubitnice” iz kvalifikacija u finalu WTA 500 turnira na travnatoj podlozi u londonskom Queen’s Clubu pobijedila domaću miljenicu Emmu Raducanu sa 6-0, 7-6 (6).

Vekić je u svom 15. finalu na WTA Touru došla do petog naslova i drugog na travnatoj podlozi.

Na početku ceremonijalnog intervjua prije kojeg joj je bio uručen trofej, Donna je čestitala svojoj protivnici:

“Emma, čestitam ti na sjajnom tjednu. Ti si nevjerojatna tenisačica. Želim ti sve najbolje u ostatku travnatog dijela sezona.”

Osječanka se osvrnula na činjenicu da se ženski turnir u kultnom Queen’s Clubu nije održavao sve do prošle godine:

“Tijekom odrastanja i igranja na Touru, uvijek sam bila ljubomorna na tenisače jer su imali priliku igrati na ovom terenu, u ovom fantastičnom klubu. Jako sam zahvalna što od prošle godine i mi kao djevojke imamo priliku nastupati ovdje. Hvala svima koji su to omogućili, uživamo ovdje.”

Emotivna Donna nije propustila spomenuti doprinos Davida Felgatea, bivšeg trenera kojeg je nedavno pozvala na suradnju tijekom travnate sezone:

“Moram zahvaliti svom treneru Davidu. Radili smo skupa otkad sam imala 12 godina. Ti si me odgojio. Bez tebe, ne bih ni znala što je trava”, rekla je kroz smijeh. “Kad sam te pozvala prije dva tjedna da mi pomogneš na travi, brzo si pristao, Hvala ti puno. Bez tebe ne bih sad stajala ovdje s peharom u rukama.”