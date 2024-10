VIDEO / Đoković se usred meča svađao s trenerom – na španjolskom

Podijeli :

Novak Đoković igra četvrtfinalni meč Mastera u kineskom Šangaju, a za protivnika ima češko "čudo od djeteta" Jakuba Menšika. Do rezultata 4:4 u prvom setu nismo vidjeli break, a onda je Đoković oduzeo servis Čehu, no već u idućem gemu došlo je do re-breaka. Upravo u 9. gemu prvog seta vidjeli smo jednu zanimljivu situaciju. Pri rezultatu 40:40 mladi Čeh odservirao je as, a nakon toga Đoković je ušao u svađu sa svojim sparing partnerom i trenerom - Carlosom Gómez-Herrerom, i to na španjolskom jezikom. U konačnici je Čeh uzeo prvi set sa 7:6(4).

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.