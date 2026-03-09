VIDEO / Đoković pobijedio, ali i ponovno psovao prema svome timu

Podijeli :

U trećem kolu ATP Masters 1000 turnira u Indian Wellsu Novak Đoković je igrao protiv Aleksandra Kovačevića, Amerikanca srpskih korijena. Očekivala se laka pobjeda Đokovića, ali je Srbin na kraju jedva slavio s 2-1 u setovima. Koliko mu je teško bilo, dovoljno oslikava početak prvog seta kada je nakon prvog i drugog izgubljenog gema vikao prema svojemu stožeru. U prvom navratu je psovao tražeći bržu reakciju da bi nakon drugog gema samo šokirano govorio: "nevjerojatni ste".