VIDEO / Čini se da ga je Ivanišević naučio pokoji trik: Fils u finalu Dohe protiv Alcaraza smrskao reket

U finalu ATP 500 turnira u Dohi sreli su se prvi igrač svijeta Carlos Alcaraz i Arthur Fils, novi štićenik Gorana Ivaniševića, legendarnog hrvatskog tenisača. U tom susretu Francuz nije imao šanse protiv Španjolca te je prvi set izgubio sa 6:2, a u drugom je izgubio sa 6:1. Fils je bio u potpunosti nemoćan, a takav odnos snaga doveo ga je do bijesa nakon gubitka gema za 3:0. Mladi Francuz tada je smrskao reket u stilu svog sadašnjeg trenera koji je bio posebno poznat po tome. Podsjećamo, Ivanišević je na turniru u Brightonu morao predati meč jer nije imao nijedan reket s kojim bi mogao odigrati meč.

