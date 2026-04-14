VIDEO / Čilić uvjerljivo poražen na otvaranju turnira u Münchenu

Hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP 48) uvjerljivo je poražen u prvom kolu ATP 500 turnira u Münchenu.
Bolji od njega bio je domaći igrač Daniel Altmaier (ATP 56), koji je slavio rezultatom 6:2, 6:3 nakon sat i 10 minuta igre.
Altmaier je tijekom meča čak tri puta oduzeo servis Čiliću, dvaput u prvom setu i jednom u drugom. S druge strane, spasio je obje break-lopte koje je imao hrvatski tenisač te tako zasluženo došao do pobjede.
Altmaier se ovom pobjedom osvetio Čiliću za poraz u prvom kolu ovogodišnjeg Australian Opena, kada je hrvatski tenisač slavio s uvjerljivih 3:0. Njemački tenisač tako je izjednačio međusobni omjer na 1:1.
