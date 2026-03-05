VIDEO / Čilić ostao bez prave šanse protiv domaćeg igrača s pozivnicom

Podijeli :

U prvom kolu ATP Masters 1000 turnira u Indian Wellsu Marin Čilić je izgubio od Amerikanca Zacharyja Svajde s 2-0 u setovima.

Nije to bio sjajan dan za Čilića koji je unatoč 17 pogođenih as servisa čak dva puta gubio svoj početni udarac. Oba puta je to bilo u drugom setu dok je prvi izgubio sa 7-5 u tie-breaku.

U drugoj dionici igre Svajda je odjurio na 5:2 s dvostrukim breakom prednosti da bi se Međugorac primaknuo na 5:4, ali konačni povratak Čilić nije uspio režirati. Tako je Svajda sa 7:6(5), 6:4 izborio drugo kolo gdje ga čeka Španjolac Alejandro Davidovich Fokina.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.