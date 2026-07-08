VIDEO / Bajka u Londonu: 114. tenisač svijeta je u polufinalu Wimbledona! Ovo je uspjelo još samo Ivaniševiću

ATP 8. srp 202618:33 0 komentara

Britanski tenisač Arthur Fery ispisao je jednu od najljepših priča u povijesti Wimbledona.

Domaći predstavnik, koji je u glavni turnir ušao uz posebnu pozivnicu organizatora, izborio je plasman u polufinale nakon sjajnih izdanja na londonskoj travi.

U četvrtfinalu je 23-godišnji Fery svladao favoriziranog Flavija Cobollija, finalista nedavnog Roland Garrosa, s uvjerljivih 6:4, 7:6(4), 6:0 nakon dva sata i 15 minuta igre.

Trenutačno 114. igrač svijeta tako je ostvario najveći uspjeh karijere i postao tek drugi tenisač u povijesti Wimbledona koji je s pozivnicom organizatora stigao do polufinala.

Prije njega to je uspjelo samo Goranu Ivaniševiću 2001. godine, kada je hrvatski tenisač nakon nezaboravnog turnira osvojio naslov u All England Clubu. Fery sada pokušava nastaviti njegovim putem i napraviti još jednu veliku wimbledonsku priču.

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