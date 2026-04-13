VIDEO / Antonia Ružić izgubila u Stuttgartu, ali ovim potezom je razveselila hrvatske navijače

Antonia Ružić je nakon dvije pobjede iz tri susreta na Billie Jean King Cupu u Portugala otišla na WTA 500 turnir u Stuttgart gdje je u prvom kolu igrala protiv Ruskinje Ljudmile Samsonove. Nije hrvatska tenisačica bila na svojoj pravoj razini te je izgubila sa 6:0, 6:4.

Hrvatska tenisačica nije se dobro prilagodila dvoranskim zemljanim uvjetima u Njemačkoj te je prvi set od 21. tenisačice svijeta izgubila sa 6:0.

Situacija se nije promijenila na bolje ni u drugom setu jer je Samsonova ekspresno odjurila na 3:0 s dvostrukim breakom prednosti. Tada Ružić ipak radi break i smanjuje na 3:1. Time je razveselila hrvatske navijače na tribinama koji su došli s transparentima podržati Međimurku u Stuttgartu.

Smanjila je Hrvatica potom i na 3:2, ali nije se uspjela vratiti u meč i Samsonova je slavila sa 6:0, 6:4.

U drugom kolu Ruskinja će igrati protiv druge nositeljice Coco Gauff koja je lani na zemljanoj podlozi osvojila Roland Garros.

