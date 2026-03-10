VIDEO / Andreeva izgubila živce nakon poraza, opsovala i publiku!?

Podijeli :

Kraj njezine obrane naslova na Indian Wells Openu pokazao se frustrirajućim za Mirru Andreevu, koja je u trećem kolu izgubila od Katerine Siniakove. Ruskinja je svoj bijes iskalila na terenu.

Osamnaestogodišnjakinja je doživjela poraz rezultatom 4:6, 7:6(5), 6:3 u iscrpljujućem meču. Nakon poraza, Andrejeva je više puta udarila reketom o pod, a činilo se i da je uputila psovke publici. “Je**te se svi”, navodno je izgovorila Andrejeva u trenutku bijesa.

“Prolazila sam kroz mnogo emocija nakon poraza,” rekla je Andreeva nakon meča pa dodala:

“Naravno, nisam nimalo ponosna na to kako sam se nosila s njima. To su stvari na kojima doista moram poraditi što prije – ne nekada u budućnosti, nego čim mi se pruži prva prilika.”

