VIDEO / Alexander Zverev prvi put u karijeri izborio četvrtfinale Wimbledona

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Meč četvrtfinala Wimbledona između Alexandera Zvereva i Jirija Lehečke krenuo je u ponedjeljak navečer, no zbog policijskog sata (23:00h) prekinut je pri rezultatu od 2-0 u setovima za Nijemca i 3:3 u gemovima. Iako je treći set pripao Lehečki, Zverev je uspio na kraju slaviti s 3-1 u setovima i izboriti svoje prvo četvrtfinale u All England Clubu.

U prvom setu koji je odigran u ponedjeljak brojne prilike imao je Lehečka na početku seta, ali nije iskoristio nijednu te se Zverev uspio probuditi. Nakon toga je počeo i prijetiti na returnu te je kod 4:4 stigao do breaka koji je ubrzo i potvrdio za 6:4.

Situacija iz prvog seta ponovila se i u drugom jer je Lehečka ponovno propustio break prilike, ovaj put kod vodstva 3:2. Kaznilo ga je to još jednom na kraju seta i Zverev je napravio break za 6:5 te je potom odservirao za 7:5 i vodstvo od 2-0 u setovima.

Odigrali su potom još šest gemova prije nego li ih je prekinuo policijski sat u Londonu pri rezultatu 3:3. Nakon povratka na teren bolje je zaigrao Lehečka koji je osvojio tri gema u nizu za 6:3 i smanjenje na 2-1 u setovima.

Četvrti set nije donio nijednu break priliku pa se o pobjedniku seta odlučivalo u tie-breaku. Tamo je bolji bio Nijemac s 8:6 te je tako izborio svoje prvo četvrtfinale Wimbledona u karijeri. Kompletirao je tako sva četvrtfinala Grand Slamova te bi u slučaju pobjede protiv Taylora Fritza kompletirao sva polufinala na najvećim teniskim turnirima.

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