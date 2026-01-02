Venus Williams postat će najstarija igračica u povijesti Australian Opena

Podijeli :

AP Photo/Jason DeCrow via Guliver

Sedmerostruka Grand Slam prvakinja u pojedinačnoj konkurenciji Venus Williams dobila je posebnu pozivnicu (wild-card) za Australian Open, koji počinje 18. siječnja u Melbourneu.

Organizatori su u ponedjeljak priopćili da će se 45-godišnja Williams vratiti u Melbourne Park 28 godina nakon svog prvog nastupa. Tada je pobijedila je svoju mlađu sestru Serenu u drugom kolu 1998. prije nego što je u četvrtfinalu izgubila od sunarodnjakinje Lindsey Davenport.

U studenom je Williams najavila da će igrati u Aucklandu na Novom Zelandu, gdje je također dobila wild card, dva tjedna prije Australian Opena. Organizatori Australian Opena također su priopćili da se Williams prijavila i na turnir u Hobartu, tjedan dana kasnije i neposredno prije početka prvog Grand Slama sezone.

Venus Williams, koja je posljednji put igrala u Melbourneu 2021., dva puta je izgubila u finalu tog turnira, 2003. i 2017., oba puta od Serene. Ima omjer od 54 pobjede i 21 poraza na Melbourne Parku. Postat će najstarija igračica koja se natjecala u glavnom ždrijebu Australian Opena, nadmašivši rekord Japanke Kimiko Date, koja je imala 44 godine kada je izgubila u prvom kolu 2015. godine.