Vekić prošla prvo kolo kvalifikacija u Charlestonu

Donna Vekić uspješno je prošla 1. kolo kvalifikacija na zemljanom WTA turniru u američkom Charlestonu svladavši Amerikanku Sachiu Vickery sa 6-2, 6-2.
Vekić (WTA-117) se bez većih teškoća obračunala s Vickery, 703. tenisačicom svijeta, koja se zbog svog atraktivnog izgleda više bavi drugim stvarima, a ne tenisom.
Osječanka je meč završila za 80 minuta, a spasila je svih osam break-lopti Amerikanke. Bio je ovo njihov drugi meč, a Vickery je slavila u prvom, na US Openu 2023.
Za plasman u glavni turnir Vekić će se boriti s boljom iz dvoboja Španjolke Zadoinov i Gruzijke Gorgodze.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!