Vekić bolja od Marčinko u hrvatskom okršaju

Hrvatske tenisačice Donna Vekić (WTA - 103.) i Petra Marčinko (WTA - 72.) voljom ždrijeba su se srele u prvom kolu WTA 125 turnira u američkom Austinu na tvrdoj podlozi.

Svoje mjesto u drugom kolu izborila je iskusnija, 29-godišnja Osječanka, koja je slavila sa 6-3, 6-4.

Vekić će za plasman u četvrtfinale igrati protiv australske kvalifikantice Emerson Jones (WTA – 145.).

Jones je u prvom kolu nadigrala sunarodnjakinju Maddison Inglis sa 6-4, 6-1.

