SINNER : ZVEREV 1:1 (3:2) / Sinner dominantno osvojio tie-break drugog seta i vratio finale Wimbledona na početak!

U velikom finalu ovogodišnjeg izdanja Wimbledona sastaju se prvi i treći tenisač svijeta – Jannik Sinner i Alexander Zverev. Talijan u meč ulazi kao veliki favorit, što i ne čudi, budući da je branitelj naslova u All England Clubu te ima odličan omjer pobjeda i poraza protiv današnjeg suparnika. Ipak, Zverev djeluje kao da je pronašao novu razinu samopouzdanja nakon što je prije mjesec dana u Parizu konačno osvojio svoj prvi Grand Slam naslov. Nikada ranije nije stigao dalje od osmine finala Wimbledona, a sada će se, u preporođenom i rasterećenom izdanju, pokušati osvetiti Sinneru za sve nedavne poraze. Tekstualni prijenos pratite uživo na Sport Klubu.
3:2 za Sinnera
Malo je sigurniji bio Zverev u drugom servis-gemu, a Sinner je nastavio servirati briljantno te djeluje kao raspoloženiji tenisač u ovom trenutku.
Preživio je Zverev uvodni servis-gem
Nije bilo lako Zverevu prvi put igrati na servisu u trećem setu. Sinner je stekao ranih 0:30, ali napravio je grešku prilikom izvođenja dropshota koji ga je koštao tri break-lopte. Zverev je to iskoristio te nanizao još tri poena. 1:1 u trećem setu.
Sinner nastavio tamo gdje je stao
Talijan nastavlja igrati jako dobro. Rutinski je osvojio prvi gem trećeg seta. Čini se da će reakcija Zvereva na Sinnerovo podizanje kvalitete biti ključno.
Sinner izjednačio na 1:1 u setovima!
Gotov je drugi set! Dominantno je izgledao Talijan u drugom tie-breaku. Osvojio ga je s uvjerljivih 7:2.
Zverev vratio jedan mini-break
Nakon uvodnih pet poena, Sinner je imao velikih 4:1, ali Zverev vraća jedan mini-break i smanjuje na 4:2
Dominantan početak Talijana
Odlično je Sinner otvorio tie-break! Iskoristio je dva poena na servisu i poveo s velikih 3:0.
Odmah mini-break na otvaranju 13. igre
Za razliku od tie-breaka prvog seta, vidjeli smo samo jedan izgubljen poen na servisu - na zadnjem, 16. poenu. Ipak, u drugom setu dogodilo se to već na prvom poenu, Zverev je izgubio prednost servisa.
Idemo u novi tie-break!
Idemo u novi tie-break, iako je 12. igra mogla krenuti u potpuno drugačijem smjeru. Zverev je poveo s 0:15, a onda je uslijedila dugačka izmjena bekend udaraca. Nijemac je poslao duboku dijagonalu na koju Sinner nije mogao odgovoriti, no hawkeye tehnologija je s malom zadrškom potvrdila mali out. Blizu je bio Zverev da povede s 0:30 i dođe na dva poena od drugog seta. Umjesto tog scenarija, Sinner je zadržao mirnoću i osigurao tie-break.
Zverev osigurao minimalno tie-break drugog seta
Sve smo bliže novom tie-breaku. Zverev se doimao uvjerljivo na početnom udarcu, ispustio samo jedan poen te poveo sa 6:5.
Sinner siguran na servisu
Nije puno problema imao Jannik Sinner. Poveo je s 40:15, a Zverev je uspio smanjiti na 40:30. Međutim, Sinner je pri tom rezultatu uspio zaključiti gem.
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