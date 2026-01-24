Uvjerljivi Đoković stigao do 400. Grand Slam pobjede karijere i izborio osminu finala Australian Opena

Novak Đoković je uvjerljivom pobjedom nad Boticem van de Zandschulpom 6:3, 6:4, 7:6 u trećem kolu Australian Opena po tko zna koji put ostvario impresivan pothvat – postao je prvi tenisač u povijesti s 400 pobjeda na Grand Slam turnirima.
