Uvjerljivi Đoković stigao do 400. Grand Slam pobjede karijere i izborio osminu finala Australian Opena

Van de Zandschulp je prošle godine iznenadio Đokovića na ATP Masters 1000 turniru u Indian Wellsu, čime je njihov međusobni omjer izjednačio na 1:1.

No 30-godišnji Nizozemac, trenutačno 75. igrač svijeta, sada nije imao šanse protiv osam godina starijeg Srbina, četvrtog na ATP ljestvici.

Đoković u četvrtom kolu čeka pobjednika susreta između Jakuba Mensika i Ethana Quinna.