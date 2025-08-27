Vekić o drami koju je prolazila: ‘Odjednom je počelo boljeti i bilo je sve plavo’

Podijeli :

Matthieu Mirville DPPI Media Panoramic via Guliver

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u 2. kolo US Opena nakon što je u susretu punom preokreta nadvisila Španjolku Jessicu Bouzas sa 3:6, 7:5, 6:3 u 1. kolu.

Ključnim razdobljem u prvom setu pokazala se dionica od četvrte do sedme igre kada su igračice u svakom gemu imale “break-lopte”, ali Bouzas je iskoristila svoje dvije, dok je Vekić realizirala samo jednu pa je Španjolka ostvarila prednost od 4:3 uz servis. Nakon što je potvrdila “break” Bouzas je još jednom oduzela servis Vekić za konačnih 6:3 u prvom setu.

“Bio je stvarno težak meč. Ona je trenutačno u dobroj formi i znala sam da me čeka puno izmjena i borba. Drago mi je da sam uspjela preokrenuti meč na kraju. Bila sam jako nervozna na početku i tek kada sam se uspjela malo opustiti u drugom setu sam mogla početi igrati svoj tenis”, rekla je Donna Vekić za Večernji list pa nastavila:

“Bila sam iznimno nervozna i kad sam imala te break lopte promašila sam dva reterna. Nisam bila dovoljno agresivna kao na kraju. Ali, dobro sam igrala i osjećala sam da sam u meču, kad sam osvojila taj drugi set znala sam da je treći moj.”

Nakon pobjede Vekić se pojavila s posve zamotanim prstom na lijevoj ruci.

“Na meču sam to primijetila, ne znam što se dogodilo. Odjednom me počelo boljeti na 3:2 kad me ona brejknula u prvom setu. Počelo me boljeti u prstima i pogledala sam i bilo je sve plavo, ne znam točno što je. Cijeli meč sam prošla s time.”

Otkrila je i što ju još brine.

“U ovom trenutku ne znam što mogu očekivati od sebe kad idem na teren. Samopouzdanje nije baš na najvišoj razini, ali borba je uvijek tu. Također skupilo se i puno gledatelja na vanjskom terenu. Publika je bila na mojoj strani, bilo je jako puno Hrvata i to uvijek pomogne.”