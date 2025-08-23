Tenisač iz male azijske zemlje ispisao povijest tenisa na US Openu

Podijeli :

via Guliver

U subotu navečer odigrani su mečevi finalnog kola kvalifikacija za posljednji Grand Slame sezone. Riječ je, naravno, o US Openu gdje su u posljednjem kolu mnogi upisivali određene jubileje, ali Coleman Wong je nadmašio svih. Hongkonžanin je pobjedom nad Britancem Bilyjem Harrisom ispisao povijest svoje zemlje.

Naime, Wong je s tri pobjede u njuorškim kvalifikacijama postao prvi tenisač iz svoje zemlje koji će nastupiti na US Openu. Ne vrijedi to samo za tenisače, već i za tenisačice.

U dosadašnjoj povijesti države koja ima nešto više od 7 milijuna stanovnika niti jedna žena nije nastupila u pojedinačnoj konkurenciji posljednjeg Grand Slama sezone. Tek je Patricia Hy-Boulais došla do četvrtfinala, ali ona je tada predstavljala Kanadu. Sličan slučaj je i s Tang Min koja je 1995. igrala prvo kolo, ali ona je paralelno predstavljala i Kinu te s Yan Zi koja je 2006., 2007. i 2008. igrala u New Yorku, ali je Hong Kong počela predstavljati tek 2014. godine.

Wong je tako ispisao povijest svoje zemlje, a u prvom kolu će protiv domaćeg tenisača Aleksandra Kovačevića.