Swiatek se mučila, ali ipak slavila u dva seta i izborila osminu finala

Iga Swiatek se plasirala u osminu finala US Opena. To je učinila pobjedom protiv Ane Kalinskaje s 2-0 u setovima, ali nije sve bilo tako jednostavno.

U prvom setu se Poljakinja mučila. Ruskinja je brzo odjurila na 5:1 te se činilo da će prvi set pripasti njoj. Međutim, u njenoj igri pojavile su se pukotine, posebno na drugom servisu i Swiatek je uspjela poravnati na 5:5. Tada Kalinskaja ponovno radi break, ali ne uspijeva realizirati na treći servis za set te Swiatek na kraju set odvodi u tie-break gdje je bila bolja sa 7-2.

U drugom setu je Poljakinja došla do ranog breaka koji ne potvrđuje. Međutim, nije se raspala te je krajem seta kod 4:4 napravila još jedan break koji ovaj put servisom za meč potvrđuje i upisuje pobjedu 7:6(2), 6:4.

Plasirala se tako u osminu finala gdje će igrati protiv Ruskinje Katarine Aleksandrove.

