SKener: Ždrijeb nije pomazio Hrvate, ali svi imaju svoje šanse

Prije 11 godina Marin Čilić je postao drugi hrvatski tenisač s osvojenim Grand Slamom. Bilo je to na US Openu 2014. godine kada je Međugorac svojim potezima oduševljavao publiku. Sada ipak nije na toj razini, ali je, kao i svi hrvatski tenisači u ždrijebu, sposoban pružiti vrhunski tenis. Piše: Rafael Spajić

Hrvatskih predstavnika na US Openu je pet, trojica u muškoj te dvije u ženskoj konkurenciji. Red je da počnemo s najuspješnijim hrvatskim tenisačem, a to je s Marinom Čilićem. Odnedavno ponovno prvi reket Hrvatske je odigrao sjajan Wimbledon gdje je izborio osminu finala, ali nakon toga nije nastupio niti na jednom turniru.

Propustio je tako američku turneju na kojoj je inače ostvarivao dobre rezultate. Čilić je odabrao drugačiju pripremu, te se kao i Novak Đoković, odlučio na regeneraciju u poznim igračkim godinama. Njegov protivnik također je propustio američku turneju, ali u New York dolazi 500 bodova teži jer je osvojio Kitzbuhel i Gstaad. Riječ je o Aleksandru Bubliku koji je na svojoj najmanje omiljenoj podlozi osvojio dva turnira.

Kazahstanac je uvijek nezgodan protivnik u ždrijebu, ali o njegovoj izvedbi nerijetko odlučuje fokus. Ako Bublik na meč dođe fokusiran, onda nijedan tenisač ne želi biti s druge strane mreže. Ipak, postoji solidna šansa da Kazahstanac dođe nešto lošije raspoložen. Upravo tada bi Čilić trebao iskoristiti svoju šansu.

Drugi hrvatski reket je Borna Ćorić. On nije preskočio američku turneju, ali na US Open ne dolazi u dobrom raspoloženju. Upisao je četiri poraza u nizu, a u New Yorku ga nije pomazio ni ždrijeb. U prvom kolu igrat će protiv Jiříja Lehečke, 21. tenisača svijeta koji je po svima veliki favorit u meču.

Posljednji hrvatski predstavnik u muškoj konkurenciji je ujedno i s najvećom perspektivom. Riječ je o Dini Prižmiću koji je za posljednji Grand Slam sezone prošao kvalifikacije. Splićanin je prva dva kola riješio bez stresa da bi se protiv Jasona Kublera ipak nešto više namučio. Australca je svladao s 2-1 u setovima, a to mu je donijelo drugi nastup u glavnom ždrijebu Grand Slama.

Kao i u prvom nastupu, ždrijeb ga nije pomazio. 2024. godine igrao je protiv Đokovića, a sada će s druge strane mreže imati Andreja Rubljova. Da je ovaj meč bio zakazan prije nekoliko mjeseci, Splićanin bi imao veću šansu. Sada je ipak Rus u dobroj formi, a i mentalno je u boljem stanju, barem se tako čini. Prižmićev tenis bi svejedno mogao Rubljovu nanijeti štete i natjerati ga na greške, a onda je sve moguće.

U ženskom dijelu ždrijeba Hrvatska ima dvije predstavnice, Donnu Vekić i Antonia Ružić. Njih dvije dolaze u drugačijem raspoloženju, ali sa sličnim ždrijebom u prvom kolu.

Vekić je u Monterreyju napokon uspjela upisati prvu pobjedu nakon Wimbledona, ali i dalje se čini da joj fali nešto. U prvom kolu će Osječanka igrati protiv Jessice Bouzas Maneiro što i nije najbolji ždrijeb s obzirom na formu. Španjolka je Montreal i Cincinnati odradila na dobroj razini te je na oba WTA 1000 turnira upisala tri pobjede, a zaustavljale su je vrhunske tenisačice, Victoria Mboko i Arina Sabaljenka. Vekić u prvom kolu nije bez šanse, ali morat će popraviti svoju igru kako bi pobijedila.

Što se tiče Ružić. ona u New York dolazi s rankingom karijere i sjajnom američkom turnejom. Na svakom turniru (Montreal, Cincinnati, Monterrey) je prošla kvalifikacije, a samo u Ohiju nije uspjela proći prvo kolo. Tada ju je zaustavila Lulu Sun, ali Međimurka nije bila bez šanse.

Neće Ružić imati neprolazan ždrijeb ni u prvom nastupu na Grand Slamu u karijeri. U prvom kolu je čeka domaća tenisačica Taylor Townsend, 143. tenisačica svijeta koja je bolju karijeru ostvarila u parovima. Kladionice trenutno favoriziraju Amerikanku, ali dojam je da mlada Ružić ima solidne šanse za prolaz.

Kada bi se gledali svi hrvatski predstavnici, većina bi odabrala baš Ružić kao pobjednicu u prvom meču. Nijedan od hrvatskih tenisača nije dobio povoljan ždrijeb, ali svi imaju određene šanse.

Čilić zna kako osvajati US Open, Ćorić je nekada bio sjajan igrač na tvrdoj podlozi, Prižmić je u nevjerojatnoj formi, Ružić također, a Vekić u svojem repertoraru ima igru za vrh tenisa, samo je treba pronaći. Vjerujemo da će barem jedan od hrvatskih predstavnika uspjeti riješiti prvu prepreku, a kasnije ćemo “lako”.