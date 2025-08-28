Sinner krupnim koracima grabi prema obrani naslova na US Openu

Podijeli :

via Guliver

Jannik Sinner se u četvrtak plasirao u treće kolo US Opena. Branitelj naslova je u drugom kolu bio bolji od Alexeija Popyrina s 3-0 u setovima.

Prvi tenisač svijeta odmah je na startu susreta oduzeo servis Australcu te je lakoćom osvojio prvi set sa 6:3. Druga dionica donijela je sličnu priču. Popyrin se ovaj put držao do 1:1 kada gubi svoj početni udarac i Sinner ponovno stvara ranu prednost.

Sinner se nije opekao na Koprivu: Talijan prepustio samo četiri gema Čehu Alcaraz lovi Sinnera na US Openu: Talijanu otvoren put do finala, Španjolac prijeti Đoković

Popyrin je imao priliku za povratak u šestom gemu, a nakon što nije iskoristio četiri break lopte je pao. Sinner je osvojio tri gema u nizu te je sa 6:3, 6:2 došao na korak od prolaska u treće kolo US Opena.

Australac je u trećem setu mogao prvi doći do breaka, ali u drugom gemu seta nije uspio realizirati nijednu od dvije break prilike. Kaznio je to Sinner u sljedećem gemu oduzimanjem servisa. Nakon toga je Talijan sačuvao prednost do kraja te je sa 6:3, 6:2, 6:2 izborio treće kolo.

Tamo prvi tenisač igra protiv Denisa Shapovalova, 29. tenisača svijeta.