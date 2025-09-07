Sinner i Alcaraz su svojim novim finalom ispisali povijest svjetskog tenisa

Podijeli :

Jannik Sinner i Carlos Alcaraz će u nedjelju od 20 sati početi svoje finale US Opena. Bit će to njihov 15. međusobni ogled te treći u Grand Slam finalima. No, ovo će biti posebno jer je ispisalo povijest svjetskog tenisa, a nisu samo oni zaslužni.

Naime, ovo finale bit će odigrano između prvog i drugog igrača svijeta. Mnogi bi očekivali da je to čest slučaj, ali ove godine dogodilo se nešto što nikad nije, a to je da su u sva četiri finala igrala prva dvojica tenisača svijeta. ATP ranking postoji od 1973. tako da su tri tenisača u jednoj kalendarskoj godini ostvarili što nitko nije u 52 godine.

Finale Australian Opena igrali su Sinner (1.) i Alexander Zverev (2.), a na preostala tri su igrali Alcaraz i Sinner. Španjolac je u Australiji bio treći tenisač svijeta, ali nakon lošeg početka sezone se stabilizirao i vratio na drugo mjesto te bi pobjedom u finalu US Opena došao do pozicije broja 1.

U NewYorku bi se večeras moglo pričati samo o tenisu iako počinje i NFL sezona. Na MetLife stadionu igraju New York Jetsi igraju protiv Pittsburgh Steelersa dok New York Giantsi gostuju kod Washington Commandersa.

Na finalu će prisustvovati i američki predsjednik Donald Trump. Susret Sinnera i Alcaraza počinje u 20 sati po srednjeeuropskom vremenu, a prema najavi, mogao bi se igrati pod krovom Arthur Ashe stadiona zbog kiše.