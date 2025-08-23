Prižmić saznao protivnika u prvom kolu US Opena: Neće mu biti lako

Podijeli :

Guliver image

Dino Prižmić je pobjedama nad Alexisom Galarneauom, Murphyjem Cassoneom i Jasonom Kublerom izborio plasman na svoj prvi US Open. Nekoliko sati nakon plasmana u glavni ždrijeb Splićanin je saznao svog protivnika u prvom kolu.

Riječ je o ruskom tenisaču Andreju Rubljovu, 15. tenisaču svijeta, a nekada TOP 5 igraču. On je imao problema ranije tijekom godine, ali sada je u sjajnoj formi i na US Open dolazi nakon dobrih nastupa u Torontu i Cincinnatiju. U SAD-u je uspio namučiti i kasnije osvajača Carlosa Alcaraza. Odveo ga je u treći set gdje je na kraju drugi tenisač svijeta slavio sa 7:5.

Prižmiću će susret s Rubljovom biti prilika za upisivanje pobjede karijere. Dosad mu je to bilo slavlje nad Jirijem Lehečkom koji je 2023. u Stockholmu bio 30. igrač svijeta. Još ne zna kada će Splićanin debitirati u New Yorku jer je izašao krnji raspored za prva dva dana bez svih mečeva prva dva kola.