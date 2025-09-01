Osaka kao u najboljim danima, Gauff ponovno razočarala

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver Images

Četverostruka Grand Slam pobjednica Naomi Osaka nakon dugo vremena vratila se u četvrtfinale na ovoj razini, nakon što je u dva seta izbacila domaću predstavnicu Coco Gauff. Za polufinale će igrati protiv Karoline Muchove.

Na istom mjestu na kojem je 2018. osvojila prvi Grand Slam, Naomi Osaka podsjetila je na svoje najbolje dane. U osmini finala US Opena eliminirala je treću nositeljicu Coco Gauff 6:3, 6:2.

Gauff je odigrala kriminalan meč, sa samo osam izravnih poena i čak 33 neprisiljene pogreške. Osaka je majstorski iskoristila sve poklone, realizirala je sve četiri ‘break’ lopte te ispustila samo šest poena na svom servisu.

Osaka se tako plasirala u prvo Grand Slam četvrtfinale još od Australian Opena 2021. koji je i osvojila. S druge strane, Gauff nastavlja s jako lošom igrom i formom nakon što je osvojila Roland Garros. Na travi u Berlinu i Wimbledonu ostala je bez pobjede, a nakon toga jedino je u Cincinnatiju dogurala do četvrtfinala.

Osaka će u četvrtfinalu igrati protiv bivše finalistice Roland Garrosa Karoline Muchove koja je porazila Martu Kostjuk 6:3, 6:7, 6:3. Čehinji je to treći uzastopni plasman u četvrtfinale US Opena i u oba prethodna navrata prošla je i u polufinale.