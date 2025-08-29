Mektić pobjedom otvorio turnir parova na US Openu

Podijeli :

xMarcoxCanonierox via Guliver

Nikola Mektić uspješno je otvorio posljednji Grand Slam sezone. U prvom kolu US Opena Zagrepčanin je u paru s Rajeevom Ramom bio bolji od Guida Andreozzija i Manuela Guinarda.

Mektić i Ram su nakon osvajanja Cincinnatija bili veliki favoriti u prvom kolu US Opena. Igrali su protiv manje poznate kombinacije, ali u prvom setu su imali problema.

Došli su do ranog breaka, ali su prednost uspjeli sačuvati samo do 3:2. Tada gube servis te se Guinard i Andreozzi vraćaju. Ipak, Mektić i Ram krajem seta rade novi break i na kraju sa 7:5 dolaze na set od pobjede.

U drugom setu bila je obrnuta situacija. Argentinsko-francuski par rano je došao do breaka koji su čuvali do servisa za set. Međutim, tada aktualni osvajači Cincinnatija pronalaze igru na returnu te se vraćaju u set.

Na kraju se otišlo u tie-break gdje su Mektić i Ram bili bolji sa 7-4. Tako su sa 7:5, 7:6(4) izborili drugo kolo gdje čekaju pobjednike meča između Tristan Boyer / Emilio Nava i Ray Ho / Hendrik Jebens.