Mektić i Ram nakon trosatnog maratona u četvrtfinalu US Opena

xMarcoxCanonierox via Guliver

Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Rajeev Ram plasirali su se u četvrtfinale US Opena nakon što su u susretu osmine finala pobijedili Brazilca Fernanda Rombolija i Australca Johna-Patricka Smitha sa 6-7 (9), 7-5, 7-5.

Nakon što su izgubili prvi set, a u odlučujućem, trećem gubili sa 0-2, hrvatski i američki tenisač su ipak uspjeli okrenuti susret i nakon skoro tri sata igre ostvariti pobjedu.

Njihova je to osma pobjeda u nizu jer su na US Open stigli nakon slavlja u Cincinnatiju.

U prvom setu Mektić i Ram su poveli 6-5 i imali servis za set, ali nisu uspjeli pa je odluka pala u 13. igri koja je otišla na brazilsko – australsku stranu.

U drugom setu hrvatsko – američka kombinacija je pri vodstvu 3-2 napravila break za 4-2, međutim njihovi suparnici su izjednačili na 5-5. Ipak, u Mektić i njegov partner su kod 6-5 još jednom oduzeli servis suparnicima za 7-5 i 1-1 u setovima.

U odlučujućem setu Smith i Romboli su poveli 2-0, no Mektić i Ram su vratili izgubljeni gem izjednačivši na 4-4, a potom kod 5-4 propustili dvije meč lopte. Novu priliku su dočekali prvi vodstu 6-5, ovoga puta bili su uspješni.

Mekitić je u New Yorku najdalje stigao 2020. kada je u paru s Wesleyjem Koolhofom izgubio u finalu od Mate Pavića i Bruna Soaresa.

Ram je tri puta slavio na US Openu u konkurenciji parova i to tri godine u nizu od 2021. do 2023.

U četvrtfinalu će Ram i Mektić igrati protiv Indijca Yukija Bhambrija i Michaela Venus iz Novog Zelanda koji su postavljeni za 14. nositelje. Oni su u prethodnoj rundi iznenadili četvrte nositelje Kevina Krawietza i Tima Puetza.