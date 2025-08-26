Hrvat manje na US Openu: Prižmić ispao u prvom kolu

Hrvatski tenisač Dino Prižmić nije se uspio plasirati u 2. kolo US Opena, uspješniji od njega je u dvoboju 1. kola bio 15. nositelj Andrej Rubljov sa 6:4, 6:4, 6:4.

Nakon što je bio uspješan u kvalifikacijama za nastup u glavnom ždrijebu zadnjeg ovogodišnjeg Grand slam turnira, 20-godišnji Prižmić pružio je solidan otpor iskusnom Rubljovu , ali još uvijek će morati pričekati na svoju prvu seniorsku pobjedu na grand slamovima.

U prvom setu koban je bio loš start za Prižmića koji je izgubio servis u prvoj igri i to bez osvojenog poena, a tu je prednost Rubljov zadržao do kraja te dionice. Slična se situacija dogodila i u preostala dva seta jer je Rubljov oduzeo servis Prižmiću u ranoj fazi, oba puta kod rezultata 1-1 i zatim držao svoj početni udarac do kraja. Prižmić je svoje jedine tri “break-lopte” imao u 10. gemu drugog seta, no Rubljov je i tada uspio izbjeći komplikacije.

Najviše pozornosti u večernjem dijelu programa drugog dana turnira privukao je dvoboj 45-godišnje Venus Williams, pobjednice US Opena iz 2000. i 2001., koja je po 25. put nastupila u glavnom ždrijebu ovog turnira, te Čehinje Karoline Muchove, koja je igrala u polufinalu u New Yorku preklani i lani. Nošena glasnom podrškom publike na stadionu Arthur Ashe Williams je pružila jak otpor Muchovoj, osvojila je i set, ali Čehinja je ipak na kraju slavila sa 6:3, 2:6, 6:1.

Pobjednik US Opena iz 2022. godine, trenutačno drugi igrač svijeta i jedan od glavnih favorita za naslov i ove godine, Španjolac Carlos Alcaraz u dvoboju je 1. kola svladao visokog Amerikanca s jakim servisom Reillyja Opelku sa 6:4, 7:5, 6:4.