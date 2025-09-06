Granollers i Zeballos spasili tri meč-lopte i osvojili US Open

Podijeli :

AP Photo/Yuki Iwamura via Guliver

Španjolski tenisač Marcel Granollers i Argentinac Horacio Zeballos osvojili su US Open u parovima nakon subotnjeg slavlja u finalu protiv Britanaca Neala Skupskog i Joea Salisburyja od 3:6, 7:6(4), 7:5.

Ova je pobjeda time veća jer su Granollers i Zeballos u završnici trećeg seta spasili tri vezane meč-lopte svojih suparnika. Premda su već duže vremena 39-godišnji Granollers i godinu dana stariji Zeballos u svjetskom vrhu ovo im je tek drugi Grand Slam trofej. Prvi su osvojili ove godine u Roland Garrosu.

Salisbury je ostao na četiri Grand Slam trofeja i sve ih je osvojio u paru s Amerikancem Rajeevom Ramom. Tri puta je slavio na US Openu, 2021., 2022. i 2023. godine, a pehar je podigao i na Australian Openu 2020. godine. Skupski je ostao na jednom trofeju, osvojio ga je prije dvije godine u Wimbledonu s Nizozemcem Koolhofom. Na zajedničko će slavlje morati pričekati.

U prvom setu je presudan bio samo jedan break, Britanci su ga napravili kod vodstva 4:3. U drugoj dionici nije bilo breaka, a odličan su tie-break odradili Španjolac i Argentinac te time produžili finale.

Kod vodstva 5:4 u trećem setu Britanci su imali tri vezane meč-lopte na servis suparnika, ali niti jednu šansu nisu iskoristili, a odmah potom je Skupski izgubio svoj početni udarac. Istu grešku nije potom ponovio Granollers koji je odservirao za veliko španjolsko-argentinsko slavlje u New Yorku.