Evo koliko je Prižmić zaradio na ovogodišnjem US Openu

Goran Sebelic CROPIX via Guliver Images

Hrvatski tenisač Dino Prižmić nije se uspio plasirati u 2. kolo US Opena, uspješniji od njega je u dvoboju 1. kola bio 15. nositelj Andrej Rubljov sa 6:4, 6:4, 6:4.

Nakon što je bio uspješan u kvalifikacijama za nastup u glavnom ždrijebu zadnjeg ovogodišnjeg Grand slam turnira, 20-godišnji Prižmić pružio je solidan otpor iskusnom Rubljovu, ali još uvijek će morati pričekati na svoju prvu seniorsku pobjedu na grand slamovima.

Prižmić je plasmanom u glavni turnir zaradio 110 tisuća dolara, a već sljedećeg tjedna čeka ga Challenger u Tullnu gdje bi trebao biti drugi nositelj.