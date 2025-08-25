Drama u New Yorku: Fotograf omeo igrače na meč-lopti pa ga US Open izbacio s turnira

Podijeli :

U noći s nedjelje na ponedjeljak odigran je meč prvog kola US Opena između Danila Medvjedeva i Benjamina Bonzija. Nekadašnji pobjednik njuorškog turnira izgubio je s 3-2 u setovima, ali da nije bilo bizarne situacije poraz bi bio uvjerljiviji.

Naime, u trećem setu je kod 5:4 i meč-lopte za Francuza jedan od fotografa uletio na teren. Bilo je to na drugom servisu Francuza što je natjeralo suca Grega Allenswortha da Bonziju vrati prvi servis.

Medvjedev se žalio sucu te je uz prigovore sucu počeo i s buđenjem publike. Prekid je trajao šest minuta, a začetnik svega bio je Rus. Prvo je više puta izjavio “što je Opelka rekao” referirajući se na prigovore Amerikanca prema Allensworthu. Tada je Opelka rekao da je Allensworth najlošiji sudac na ATP touru.

Situacija se na kraju donekle smirila te se Medvjedev vratio u meč, ali je na kraju svejedno upisao poraz 6:3, 7:5, (5)6:7, 0:6, 6:4.

No, nova pobjeda Francuza nad Rusom neće biti glavna priča. To je pripalo fotografu kojega je US Open nakon gafa izbacio s turnira. Američkog teniski savezi (USTA) zabranio mu je službeno praćenje susreta kao fotograf te su mu oduzeli akreditaciju.