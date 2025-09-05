Donald Trump nakon 10 godina stiže na finale US Opena

Podijeli :

Tennis Magazine via Guliver

US Open ulazi u svoju završnu fazu. U petak navečer od 21 sat Novak Đoković i Carlos Alcaraz igraju prvi polufinalni meč dok će u jedan sat iza ponoći za mjesto u finalu igrati prvi igrač svijeta Jannik Sinner i Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Bit će to velike borbe za finale gdje će na tribinama imati i nekoliko poznatih lica.

Jedno od njih je i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država DonaldTrump. Bit će mu to prvi dolazak u Flushing Meadows nakon 10 godina. Posljednji put je na tribinama viđen 2015. godine kada ga je u hospitality sektoru pozdravio višestruki Grand Slam osvajač John McEnroe.

McEnroe dugi niz godina radi za razne televizije. Ove godine je u ulozi komentatora na ESPN-u dok se pojavljuje i u Eurosport emisijama vezanih za US Open.

Trump će prisustvovati samo muškom finalu te ga nećemo vidjeti na susretu Amande Anisimove i Arine Sabaljenke koji je na rasporedu u subotu.