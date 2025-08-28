Đokovića pitali o marihuani u New Yorku: ‘Nisam fan tog mirisa, zapravo smrada’

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Norveški tenisač Casper Ruud požalio se na opojni miris marihuane na US Openu, a sada mu se pridružio Novak Đoković.

Osim Ruuda, koji se u drugom kolu oprostio od turnira, prošle godine o marihuani su pričali Alexander Zverev i Maria Sakkari, a sada i Novak Đoković.

Prije toga, prisjetimo se što je rekao Ruud:

“Za mene je to najgora stvar u New Yorku. Miris je svuda, čak i ovdje na treninzima. Moramo ga prihvatiti, ali nije mi omiljeni miris. Prilično je iritantno igrati i biti umoran, a samo nekoliko metara dalje netko puši marihuanu. Ne možemo ništa učiniti po tom pitanju osim ako se zakon ne promijeni, ali sumnjam da će se to dogoditi.”

Srpski novinari pitali su i Novaka Đokovića za mišljenje.

“Osjeća se, više nego bilo gdje drugdje. Nekome više, nekome manje smeta. Ni ja nisam fan tog mirisa, zapravo smrada. Ali dozvoljeno je ovdje i nekako moraš prihvatiti to kako jest. Osjeća se svugdje, od treninga do meča”, rekao je Đoković nakon prolaska Zacharyja Svajde u drugom kolu US Opena. U sljedećoj rundi igrat će protiv Britanca Camerona Norrieja.