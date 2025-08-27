Đoković izgubio set na putu do trećeg kola: ‘Nisam se dobro osjećao’

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver Images

Novak Đoković preskočio je i drugu prepreku na US Openu iako ni ovaj put nije briljirao niti se, prema vlastitom priznanju, dobro osjećao.

Novak Đoković eliminirao je i drugog Amerikanca u New Yorku. U prvom kolu riješio je Learnera Tiena u tri seta, a onda Zacharyja Svajdu 6:7 (5), 6:3, 6:3, 6:1.

Set i pol 145. tenisač svijeta igrao je sjajan tenis, ali nije mogao nastaviti do kraja i tu je Đoković počeo okretati meč na svoju stranu.

Novak je meč završio s 47 winnera, 25 neprisiljenih pogrešaka i deset asova, a suparnikov servis oduzeo je šest puta iz 15 pokušaja.

“Nisam se dobro osjećao i nisam zadovoljan svojom igrom u prvom dijelu meča, ali svaka čast njemu jer je igrao kvalitetan tenis. Nažalost se mučio s ozljedom prema kraju drugog seta, ali bravo što je ostao na terenu. Nije mogao servirati tako dobro kao prvih set i pol. Želim mu sve najbolje, igra jako dobro”, rekao je nakon meča Đoković, koji će u trećem kolu igrati protiv Camerona Norrieja ili Francisca Comesane.

“Što sam duže u turniru, bolje se osjećam u igri, iako je malo drukčije zadnjih par godina zbog tijela. Ranije se trošim i moram se nositi s time, puno se oporavljati izvan terena kako bih bio sposoban igrati na najvišem nivou koliko god treba”, zaključio je Đoković.