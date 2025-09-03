Đoković rastužio Amerikance, izjednačio Connorsa i izaziva Alcaraza u polufinalu US Opena

Podijeli :

AP Photo/Adam Hunger via Guliver Images

Novak Đoković plasirao se u 53. Grand Slam polufinale, od toga 14. na US Openu nakon što je eliminirao posljednjeg preostalog domaćeg predstavnika Taylora Fritza u četiri seta.

I na četvrtom ovosezonskom Grand Slamu Đoković je ušao u polufinale, a hoće li izboriti i prvo finale ove godine saznat ćemo u petak nakon okršaja s Carlosom Alcarazom.

Novak je svoje mjesto u polufinalu osigurao pobjedom nad Taylorom Fritzom 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 za gotovo tri i pol sata igre. Time je ostao neporažen u međusobnim dvobojima s Amerikancem (11-0) i ostao u igri za 25. Grand Slam naslov.

“Da budem iskren, ne znam kako sam uspio na kraju. Nevjerojatno neizvjestan meč, imao sam sreće što sam spasio sve te ‘break’ lopte u drugom setu. Mislim da je bio bolji u većem dijelu drugog i trećeg seta. Posljednji gem nije bio za one sa slabim živcima, nije zaslužio završiti dvostrukom pogreškom”, rekao je Đoković u intervjuu na terenu odmah nakon završetka meča.

Kasnije na konferenciji za medije najavio je nadolazeći meč s Alcarazom, koji je impresivno u tri seta izbacio Jiržija Lehečku (6:4, 6:2, 6:4).

“Vidjet ćemo kako ću se osjećati za dva dana. Mnogo mi pomaže što imam dva dana odmora. Trenutno se ne osjećam baš svježe, ali vidjet ćemo. Probat ću se opustiti i oporaviti, to mi je ključ kako bih mogao biti spreman i za pet setova s Carlosom, ako je potrebno. Volim takve mečeve, na najvećoj sceni. Nisam siguran kako će se tijelo osjećati, ali dat ću sve od sebe da budem spreman.”

Put do 25. Grand Slama ne može biti teži. Nakon Alcaraza gotovo sigurno bi u finalu slijedio najbolji igrač svijeta Jannik Sinner.

“Ne treba trošiti riječi na Alcaraza i Sinnera. Svi očekuju to finale, a ja ću probati poremetiti planove većine ljudi. Sinner mora pobijediti u još dva meča, ali definitivno oni igraju najbolje ovdje. Dominantni su. Ne idem s bijelom zastavom, nitko to ne čini”, naglasio je Đoković koji je sada poravnat s legendarnim Amerikancem Jimmyjem Connorsom po broju polufinalnih nastupa na US Openu (14). Srbin je do sada četiri puta osvojio ovaj turnir (2011., 2015., 2018. i 2023.).