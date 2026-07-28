Đoković i Sabalenka zajedno će zaigrati na US Openu

Tenis 28. srp 202612:00 0 komentara
xKeeranxMarquis Fotoarena Sportspressphoto_SPR183745 via Guliver

Natjecanje mješovitih parova na US Openu ove će godine ponovno biti zanimljivo jer će neka od najvećih teniskih imena udružiti snage, a najatraktivnija kombinacija su svakako prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabalenka i osvajač 24 Grand Slam naslova Novak Đoković.

Srpski tenisač na turnir stiže u lov na povijesni uspjeh u pojedinačnoj konkurenciji i priliku da osvoji rekordni, 25. Grand Slam naslov, no istovremeno će ispisati novo poglavlje svoje priče na US Openu nastupom u konkurenciji mješovitih parova. Đoković je u toj konkurenciji debitirao 2025. godine uz sunarodnjakinju Olgu Danilović, iako je taj par poražen već u prvom kolu.

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Za Sabalenku će ovaj turnir ujedno biti još jedna prilika za nastup izvan pojedinačne konkurencije. Bjeloruskinja je dosad odigrala samo jedan meč mješovitih parova na Grand Slam turnirima, i to u paru s Rohanom Bopannom na Wimbledonu 2019. godine. Prvotno je bilo planirano da na prošlogodišnjem US Openu nastupi s Grigorom Dimitrovom, no par je odustao prije početka turnira, a Sabalenka je na kraju osvojila naslov u pojedinačnoj konkurenciji.

Odluka o preoblikovanju natjecanja mješovitih parova jedna je od glavnih tema o kojima se raspravlja na US Openu. Nakon uspjeha izdanja iz 2025. godine, turnir će ponovno uključivati ​​novi raspored i kraći format osmišljen kako bi privukao veću pozornost navijača.

Natjecanje će se održati tijekom Tjedna navijača (Fan Week), od 24. do 26. kolovoza, prije početka glavnih ždrijebova u pojedinačnoj konkurenciji 30. kolovoza. Mečevi će se igrati na dva dobivena seta do četiri gema, bez pravila “prednosti” (no-ad) te uz “match tie-break” do 10 poena umjesto klasičnog trećeg seta. U finalu će se primjenjivati ​​format duljih setova do šest gemova.

Novi je koncept odmah 2025. godine dao vrhunska partnerstva, pri čemu su Talijani Sara Errani i Andrea Vavassori osvojili naslov nakon pobjede nad Igom Świątek i Casperom Ruudom u odlučujućem tie-breaku.

Ovogodišnje izdanje ponovno će okupiti spoj osvajača Grand Slam naslova, etabliranih zvijezda i talenata u usponu. Uz Sabalenku i Đokovića, na popisu sudionika ističu se i druge vrhunske kombinacije. Kazahstanka Elena Ribakina nastupit će u paru s Amerikancem Taylorom Fritzom, dok će Ruskinja Mirra Andrejeva udružiti snage sa sunarodnjakom Andrejem Rubljovom. Swiątek i Ruud ponovno će zaigrati zajedno nakon ulaska u finale 2025. godine, a Danil Medvjedev bit će u paru sa sunarodnjakinjom Dianom Šnajder.

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