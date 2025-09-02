Bublik uzeo samo tri gema protiv Sinnera, Talijan lako do četvrtfinala US Opena

Podijeli :

via Guliver

Publika na stadionu Arthur Ashe očekivala je spektakl, a dobila jedno veliko ništa. Jannik Sinner uništio je nezainteresiranog Alexandera Bublika sa 6:1, 6:1, 6:1 za sat i 20 minuta te izborio četvrtfinale US Opena. Obranu naslova nastavlja protiv sunarodnjaka Lorenza Musettija.

Do meča osmine finala, Bublik nije izgubio nijedan gem na svoj servis. Međutim, kada je s druge strane mreže stao Sinner, sve se promijenilo.

U prvom gemu Talijan je došao do 0:30, Bublik je uspio izjednačiti na 30:30. Uslijedila je pogreška iz forhenda, zatim dupla servis pogreška i najbolji igrač svijeta odmah je napravio break. Djelovalo je kao da je u tom trenutku meč već bio riješen.

Sinner potpuno fokusiran i precizan, dok je Bublik djelovao izgubljeno, a u pojedinim trenucima i nezainteresirano. Nije imao nikakvo rješenje – čak je u jednom trenutku pokušao i s servisom ispod ruke. Ništa mu nije polazilo za rukom.

Talijan je na početku i drugog i trećeg seta odmah napravio break. Doslovno je radio što je htio protiv indisponiranog Bublika.

Mučenje je završilo nakon sat i 20 minuta, a ni Jannik, a ni Bublik, realno, nisu se ni oznojili. Koliko je Kazahstanac bio izvan fokusa najbolje pokazuje čak 13 dvostrukih servis pogrešaka.

Sinnera sada čeka Musetti, kojeg je pobijedio u oba prethodna međusobna susreta.