Bivša Pavićeva partnerica u mixu osvojila US Open

AP Photo / Seth Wenig via Guliver

U finalu ženskog US Opena igrale su prve nositeljice Taylor Townsend i Katerina Siniakova protiv trećih nositeljica Gabriele Dabrowski i Erin Routliffe. Iako su Townsend i Siniakova bile velike favoritkinje, do naslova su stigle Kanađanka i Novozelanđanka s 2-0 u setovima.

Prve su breaka u prvom setu stigle Routliffe i Dabrowski te su povele s 5:2. Tada se prve nositeljice vraćaju i smanjuju na 5:4, ali onda još jednom gube svoj servis i prvi set odlazi u ruke trećih nositeljica.

Nije ni drugi set dobro krenuo za Townsend i Siniakovu. Ponovno su izgubile svoj servis te se kanadsko-novozelandska kombinacija odvaja na 3:0. Vratile su se ipak prve nositeljice do 3:3. No, kratko je to trajalo jer su na kraju Dabrowski i Routliffe sa 6:4, 6:4 osvojile prestižan turnir.

Ovo je za Routliffe i Dabrowski drugi Grand Slam naslov. Prije dvije godine su također osvojile US Open. Dabrowski je inače igrala i s Matom Pavićem u mješovitim parovima. Oni su 2018. godine osvojili Australian Open.