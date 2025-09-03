Auger-Aliassime nakon više od četiri sata igre izborio polufinale US Opena

Podijeli :

via Guliver

Treći četvrtfinalni susret u muškoj konkurenciji na US Openu odigrali su Australac Alex de Minaur i Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Bio je to dvoboj dvojice igrača koji su ukupno izborili samo jedno polufinale (Auger-Aliassime 2021. US Open). U srijedu je Kanađanin povećao svoj broj polufinala jer je s 3-1 u setovima porazio de Minaura.

Sredinom prvog seta je de Minaur došao do breaka. Kanađaninu je oduzeo servis kod rezultata 3:3, a nakon toga je uspio dva puta sačuvati svoj servis za osvajanje seta sa 6:4.

U drugom setu je Australac u petom gemu ponovno došao do breaka, ali ovaj put nije zadržao mirnoću. Već u idućem gemu se Auger-Aliassime vratio te je na kraju set otišao u tie-break. Prvi je do set-lopte došao de Minaur, ali je na kraju set pripao Kanađaninu.

Treći set donio je jednu novinu, a to je da je Auger-Aliassime prvi došao do breaka prednosti. Bilo je to u petom gemu seta, a to vodstvo čuvao je sve do servisa za set ko rezultata 5:4. Tada propušta osvojiti set, ali u 11. gemu ponovno oduzima servis Australcu. Na drugom pokušaju zaključivanja seta nije imao problema te je sa 7:5 došao na jedan set od svog drugog polufinala na Grand Slam razini.

U četvrtom setu je de Minaur poveo s 5:2, ali nije uspio zaključiti set. Kanađanin se uspio vratiti na 5:5 te na kraju odvesti set u tie-break. Tamo je došao do mini breaka prednost i vodstva 5-4 pri kojem je imao servis za meč. Prvi poen, kojim je zaradio meč-loptu, je odradio uspješno, a isti ishod bio je i na drugoj. Tako je s 4:6, 7:6(7), 7:5, 7:6(4) izborio svoje drugo polufinale US Opena dok je de Minaur i dalje bez ijednog polufinala na Grand Slam razini.

Za prolaz u svoje prvo finale Auger-Aliassime će igrati s pobjednikom meča između najboljeg igrača svijeta Jannika Sinnera i Lorenza Musettija.