Alcaraz nastavlja tradiciju: Nakon US Opena radi novu tetovažu

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Španjolac ima mnogo razloga za slavlje. Osvojio je drugi US Open, šesti Grand Slam i izborio povratak na vrh ATP ljestvice. Odlučio je sve te uspjehe obilježiti tetovažom, što mu polako postaje tradicija.

Poznato je da mladić iz Murcije svoje Grand Slam trofeje voli ovjekovječiti trajnim tragovima tinte na koži. Prve naslove na US Openu, Wimbledonu i Roland Garrosu obilježio je upravo na taj način.

„Za moj prvi Grand Slam, US Open 2022. godine, istetovirao sam datum na podlaktici. Sada ću vjerojatno napraviti dvije tetovaže, jer sam se kladio prije početka turnira. Mislim da je Brooklyn Bridge dobra ideja, i naravno – Kip slobode. Napravit ću obje, plus datum, jer je ova titula toliko posebna“, izjavio je 22-godišnjak za ESPN.

Uz tu tetovažu kojom je obilježio prvi naslov u New Yorku, Alcaraz je nakon osvajanja Wimbledona 2023. godine ispod desne potkoljenice dodao jagodu s datumom. Istu je tradiciju nastavio i 2024., kada je osvojio pariški Slam – tada je iznad lijevog gležnja istetovirao Eiffelov toranj.

Novi-stari svjetski broj jedan sada ima 11.540 bodova, dok ga s 10.780 prati Jannik Sinner. Carlos je u borbi za trofej na Flushing Meadowsu svladao upravo Talijana rezultatom 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.