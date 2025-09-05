Alcaraz lakoćom pobijedio Đokovića i izborio finale US Opena

Podijeli :

AP Photo/Frank Franklin via Guliver

Prvi polufinalni susret muške konkurencije na US Openu odigrali su Carlos Alcaraz i Novak Đoković. Bio je ovo njihov deveti susret, a do svoje četvrte pobjede stigao je 22-godišnji Španjolac s 3-0 u setovima.

Već je u prvom gemu Alcaraz napravio break, a ta prednost mogla je biti i osjetnija da je drugi tenisač svijeta imao bolje reakcije na returnu. Ipak, to ga nije kaznilo jer je svoj servis čuvao bez problema. Tako je sa 6:4 osvojio prvi set.

‘Ne usudim se reći da je Alcaraz favorit protiv Đokovića’ Đoković ima bolji međusobni omjer od Alcaraza, ali kladionice mu ne vjeruju u polufinalu US Opena

Početak drugog seta obećavao je za Alcaraza jer je na servisu Đokovića došao do 0-30, ali onda je započeo seriju grešaka. To ga nije koštalo jednog gema, nego njih tri. Srbin je tako s 3:0 napravio veliki korak prema osvajanju druge dionice. Ipak, Španjolac se uspio vratiti te je na kraju odveo set u tie-break gdje je bio bolji sa 7-4. Tako je došao na korak od finala US Opena.

Alcaraz je u trećem setu rano došao do breaka te je tu prednost rutinski očuvao do kraja. Tako je sa 6:4, 7:6(4), 6:2 izborio svoje drugo finale US Opena.

Tamo Španjolac čeka pobjednika meča između Jannika Sinnera i Felixa Auger-Aliassimea.