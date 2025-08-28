Alcaraz i Shelton lako do trećeg kola US Opena, Medvedev saznao kaznu zbog divljanja

Podijeli :

U večernjem terminu četvrtog dana US Opena u muškoj konkurenciji Carlos Alcaraz i Ben Shelton lako su se plasirali u treće kolo.

Alcaraz je sa 6:1, 6:0, 6:3 nadigrao Talijana Mattiju Belluccija, dok je Shelton također u tri seta eliminirao nekadašnjeg dvostrukog polufinalista US Opena veterana Pabla Carrena Bustu iz Španjolske 6:4, 6:2, 6:4.

Alcaraz, koji je postavljen za drugog nositelja, u trećem će kolu igrati protiv još jednog Talijana, 32. nositelja Luciana Darderija, dok je Sheltonov sljedeći protivnik francuski veteran Adrian Mannarino.

S obzirom na ispadanja Caspera Ruuda i Alejandra Davidovicha Fokine, između Alcaraza i Sheltona samo su još dvojica nositelja – Jiri Lehečka (20) i Luciano Darderi (32). Stoga, poprilično je izvjestan okršaj upravo Alcaraza i Sheltona u četvrtfinalu turnira.

Ondje, dakako, neće biti Daniila Medvedeva koji se oprostio već u prvom kolu protiv Francuza Benjamina Bonzija. U tom je meču Rus imao nekoliko ispada zbog kojih je na kraju i financijski kažnjen, no manje nego što se prvotno prognoziralo.

Morat će platiti 30.000 dolara zbog nesportskog ponašanja i još 12.500 dolara zbog lomljenja reketa. Podsjetimo, sve se zakuhalo u trećem setu na meč-lopti Bonzija kada je nakon njegovog promašenog servisa u teren neobjašnjivo uletio fotoreporter, zbog čega je glavni sudac Greg Allensworth dodijelio Francuzu natrag prvi servis. Medvedev je na to ‘poludio’ i svašta izgovorio sucu, premda je kasnije napravio ‘break’ i čak i izjednačio na 2-2 u setovima.

Ipak, zbog svojih izljeva bijesa bit će kažnjen, premda mu je vjerojatno veći problem loša forma. Ove je godine, naime, na svim Grand Slamovima ostvario samo jednu pobjedu. Na najnovijoj ATP ljestvici past će na najmanje 16. mjesto.