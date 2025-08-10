Tsitsipas nakon razlaza s Ivaniševićem nahvalio oca: ‘Mnogo mu dugujem, sve bi učinio za mene’

Podijeli :

AP Photo/Mark Baker via Guliver Images

Stefanos Tsitsipas odlučio se ponovno surađivati sa svojim ocem Apostolosom, a poslije prve pobjede u drugoj zajedničkoj epizodi za njega je imao samo riječi hvale.

Tsitsipas je u drugom kolu ATP Masters 1000 turnira u Cincinnatiju pobijedio Mađara Fabiana Marozsana 7:6 (3), 6:2 i ostvario prvu pobjedu od turnira u Halleu u lipnju.

U trećoj rundi Grk će igrati protiv Francuza Benjamina Bonzija koji je iznenadio osmog nositelja Lorenza Musettija.

Nakon meča Tsitsipas je pričao o obnovi profesionalne suradnje s ocem, a nakon burnog razlaza s Goranom Ivaniševićem.

“Sjajno je što se vratio u tim. On je nenadmašiv. Dugo smo radili zajedno i gajimo mnogo lijepih uspomena. Istina je da odnos oca i sina nekada može biti kompliciran, to ne poričem. Imali smo dobre i loše trenutke, kao i slabu komunikaciju, ali nismo savršeni.”

Sada je odnos bolji, dodaje 30. igrač svijeta.

“Povjerio sam mu se kao nikada do sad. Važno je razviti tu naviku i biti bolji s riječima. On je izuzetna osoba, oblikovao me kao tenisača i čovjeka. Mnogo mu dugujem, želim da zajedno izgradimo nešto posebno i nezaboravno. Nikada nisam radio ni s kim tako odlučnim. On me inspirira i pokazuje da bi učinio sve za mene. Prethodne godine nismo proveli mnogo vremena na terenu, bio je tu samo u ulozi oca i nedostajao mi je u tenisu.”

