Treća nositeljica stigla do naslova u Monterreyu

Podijeli :

VCG via Guliver Images

Treća nositeljica WTA turnira u Monterreyu Diana Šnajder osvojila je naslov pobjednice svladavši u finalu drugu nositeljicu Jekaterinu Aleksandrovu sa 6-4, 4-6, 6-4.

Za Šnajder je ovo već peti osvojeni turnir u karijeri, nakon što je lani slavila u Hong Kongu, Budimpešti, Bad Homburgu i Hua Hinu.

Jedini poraz u finalu doživjela je u svom prvom završnom dvoboju u Ningbou 2023.

Za 30-godišnju Aleksandrovu ovo je bio 10. finale nekog WTA turnira, a ostala je na pet naslova. Zadnjeg je osvojila početkom veljače je u Linzu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.