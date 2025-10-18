Teniska romantika u Baselu: Čilić protiv Goffina za plasman u glavni turnir

Podijeli :

AP Photo/Vera Nieuwenhuis via Guliver

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP - 92.) pobijedio je Australca Adama Waltona (ATP - 76.) sa 6-4, 6-1 i plasirao se u završni krug kvalifikacija za dvoranski ATP 500 turnir u švicarskom Baselu.

Za plasman u glavni turnir Marinov suparnik će biti 34-godišnji Belgijac David Goffin (ATP – 105.) koji je sa 6-2, 7-6 (4) bio bolji od Argentinca Francisca Comesane (ATP – 68.).

Čilić i Goffin su na ATP i Grand Slam turnirima te u Davis Cupu odigrali ukupno devet mečeva, a belgijski tenisač vodi s 5-4.

U mečevima na tvrdoj podlozi je 3-2 za Goffina, a svladao je Čilića i u prvom kolu turnira u Baselu prije šest godina, kao i u njihovom posljednjem susretu 2021. na Mastersu u Monte Carlu.