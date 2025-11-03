Tenisačica koju vodi Hrvat izgubila prvi set od Swiatek, a onda je priredila show

Podijeli :

111596355507 via Guliver

Kazhstanska tenisačica Jelena Ribakina (WTA - 6.) ostvarila je drugu pobjedu na WTA Finalu u Rijadu, svladavši Poljakinju Igu Šwiatek (WTA - 2.) sa 3-6, 6-1, 6-0.

Najbolja poljska tenisačica je u ovaj dvoboj ušla kao favoritkinja, jer je u sva četiri ovogodišnja meča bila bolja od 26-godišnje kazahstanske predstavnice. Nakon prvog seta se činilo da će Šwiatek još jednom svladati Ribakinu, ali se dogodio veliki preokret.

Poljakinja je do kraja meča osvojila još samo jedan gem, a Ribakina je meč zaključila nizom od devet osvojenih gemova.

Bio je to njihov 11. službeni međusobni dvoboj u kojem je Ribakina došla do pete pobjede.

“Uvijek je teško igrati protiv Ige. Odmah na početku sam izgubila servis i nije se bilo lako vratiti. U drugom setu sam počela bolje servirati, bolje igrati u poenima. Stvarno sam zadovoljna svojom igrom”, izjavila je Ribakina odmah po završetku meča.

Podsjetimo, Ribakinu vodi kontroverzni hrvatski trener, Stefano Vukov. Riječanin s Kazahstankom surađuje od 2019., a prošle godine je dobio suspenziju od strane ženske teniske udruge zbog navodnog zlostavljanja svoje štićenice. Ribakina je tvrdila kako nije bila maltretirana od strane svog trenera, koji je dobio dozvolu da se vrati u stožer tijekom kolovoza ove godine.

Ribakina se pobjedom protiv Šwiatek probila na vrh skupine “Serena Williams” s učinkom 2-0 i već danas može i matematički osigurati plasman u polufinale završnog turnira, na koji se plasirala kao posljednja.

Pobijedi li Amanda Anisimova u drugom večerašnjem dvoboju Madison Keys, Ribakina će i prije posljednjeg kola imati osigurano prvo mjesto u skupini.

WTA Finale pratite ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.