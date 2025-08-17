Tenisač otkrio da je Hrvat, objasnio kako mu je pradjed došao do Argentine

Juan Pablo Ficovich (28), trenutačno 130. igrač ATP ljestvice, otkrio je u razgovoru za kolumbijske novine El Heraldo da vuče korijene iz Hrvatske.
Njegov pradjed emigrirao je iz Hrvatske u Argentinu tijekom 20. stoljeća, vjerojatno bježeći od Prvog svjetskog rata.
👉 Ficovich je ispričao da je pradjed stigao u Buenos Aires preko luke La Boca te se tamo nastanio, a obitelj se otada ukorijenila u Argentini.
👉 S očeve strane je Hrvat, dok mu je majka Brazilka, što u obitelji stvara male „sukobe“ kad igraju Argentina, Brazil i Hrvatska. „Otac navija za Hrvatsku, osim kad igra protiv Argentine, a majka je uvijek za Brazil“, rekao je Ficovich uz smijeh.
Veliki je zaljubljenik u nogomet i strastveno prati Boca Juniors, klub iz četvrti La Boca.
Na teniskom planu, Ficovich je prošlog vikenda zaustavljen u polufinalu ATP Challenger turnira u Barranquilli. Njegov najbolji plasman u karijeri bio je 125. mjesto 2022. godine.
📌 Podsjetimo, Argentina je dom najveće hrvatske zajednice u Južnoj Americi – ondje živi oko 300.000 ljudi hrvatskog podrijetla.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!