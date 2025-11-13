Vujović o Đokoviću: ‘Za rubriku vjerovali ili ne! Pazite jednu stvar…’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Legendarni crnogorski rukometaš i trener osvrnuo se na situaciju s Novakom Đokovićem.

Veselin Vujović je šokiran odnosom dijela javnosti, naklonjenog predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, prema Novaku Đokoviću. Na Informeru su ga nedavno nazvali ‘propalim tenisačem’.

“E, taj slučaj je posebna priča. Za rubriku vjerovali ili ne. Pazite jednu stvar. Došlo je neko loše vrijeme kad je sport u pitanju, kad je Srbija u pitanju. Svi koji dignu glas protiv vladajuće stranke SNS-a, oni se proglašavaju neprijateljima ove države. Nitko neće kazati, recimo, da sam ja protivnik te stranke koja je na vlasti, nisam protivnik države. Ne želim i ne rušim državu, nitko ne ruši državu”, rekao je Vujović za Net.hr i nastavio:

“Jedan od tih sportaša koji to govori, koji je stao na stranu studenata, pravde, bolje Srbije, je čovjek koji je nekoliko puta proglašavan za najboljeg sportaša svijeta i po meni je jedan od najboljih sportaša Srbije ikad. Takav čovjek je morao zbog pritiska vlasti, zbog svojih stavova, poštenih i ljudskih, napustiti zemlju i pronaći drugu zemlju za život. Tužno i žalosno je da za takvog čovjeka nema mjesta u Srbiji, a bio je najbolji ambasador sporta kojeg je Srbija rodila ikad. I da se ti i takvi odreknu takve jedne osobe, sportske ličnosti, zbog svojih političkih ciljeva. To je po meni apsolutno pogrešno i sramotno.”